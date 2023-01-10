Во Львове "заминировали" несколько заведений

Правоохранители проверяют анонимные сообщения о заминировании во Львове.

Сегодня, 10 января, в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких заведений в городе Львове.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

В полиции не разглашают места "заминирования", чтобы не сеять панику среди общества. В то же время правоохранители проверяют информацию о взрывчатке на правдивость.

"Заминирование" во Львове

Напомним, 2 января, неизвестный сообщил о заминировании львовской ратуши — помещения Львовского городского совета, расположенного на пл. Рынок, 1. В результате информация о взрывчатке в мэрии не подтвердилась.

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