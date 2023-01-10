У Львові "замінували" декілька закладів

Правоохоронці перевіряють анонімні повідомленні про замінування у Львові.

Сьогодні, 10 січня, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування кількох закладів у місті Львові.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на речницю Нацполіції у Львівській області Світлану Добровольську.

Наразі у поліції не розголошують місця "замінування", аби не сіяти паніку серед суспільства. Водночас правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку на правдивість.

"Замінування" у Львові

Нагадаємо, 2 січня, невідома особа повідомила про замінування львівської ратуші - приміщення Львівської міської ради, що розташоване на пл. Ринок, 1. В результаті нформацію про вибухівку в мерії не підтвердилась.

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