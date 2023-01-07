Тело расчленил и спрятал в парке: во Львове мужчина жестоко расправился со знакомой

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел во время употребления спиртных напитков.

Во Львове приговорили к 10 годам 70-летнего львовянина, который убил и расчленил знакомую и спрятал ее останки в парке.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"70-летний мужчина обвинялся в том, что на почве личных неприязненных отношений во время конфликта, возникшего во время распития алкогольных напитков, умышленно нанес потерпевшей кухонным ножом несколько ударов в участок грудной клетки. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый в ванной комнате с помощью ножовки для металла, расчленил труп на части и вынес на территорию парка", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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