Во Львовской области ввели аварийные отключения света

Сегодня, 9 сентября, во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

"С 12:29 ч. сегодня по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" во Львовской области внедрили аварийные отключения для недопущения срабатывания гидроресурсов, учитывая значительное похолодание в восточных областях и превышение потребления мощности сверх установленного предела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. Так, ко всем областям Украины довели лимиты потребления, которые действуют с 4:00 до 24:00. "Превышение лимитов приводит к применению аварийных отключений. Ночью оккупанты попали в один из объектов генерации на юге страны", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Как рассказали в "Укрэнерго", энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС. Энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника.

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