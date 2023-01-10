В тройной аварии во Львовской области погиб пациент скорой: фото, видео

В результате ДТП во Львовской области погиб 80-летний пассажир скорой.

В понедельник, 9 января, около 17:00, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области произошло тройное ДТП, в котором столкнулись автомобиль скорой помощи, автобус и грузовик. В результате аварии погиб пациент скорой.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи Fiat Scudo, которой управлял 60-летний львовянин, автобуса "БАЗ" под управлением 37-летнего жителя одного из сел Стрыйского района и грузовика Volvo, за рулем которого находился житель Луцка", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

От полученных в результате ДТП травм пассажир скорой, 80-летний пациент, житель города Сколе, скончался на месте происшествия. Кроме того, получил телесные повреждения и был госпитализирован 47-летний львовянин, фельдшер.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Недавние ДТП в Украине

Напомним, под Киевом произошло масштабное ДТП. На Житомирской трассе в районе Макарова столкнулись 10 автомобилей.

А в Ровенской области водитель наехал на семью и скрылся, в результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте.

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