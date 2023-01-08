Покупал биткоины на заправке: во Львове на 300 тысяч долларов "кинули" мужчину

Во Львове на одной из заправок мужчина отдал знакомому 300 тысяч долларов, чтобы тот купил ему биткоины. Однако, получив деньги, мужчина исчез.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Львова.

По данным суда, 30 мая 2022 года житель Львова на заправке передал знакомому 300 тысяч долларов, чтобы тот купил ему биткоины. Однако последний, получив деньги, скрылся.

Истец решил застраховаться и получил расписку от ответчика о том, что тот получил от него средства. Когда знакомый мужчина отказался возвращать ему долг, тот обратился в суд.

На судебные заседания ответчик не приходил, поэтому судья решил провести заочное слушание.

Шевченковский районный суд Львова постановил взыскать с должника в пользу истца 300 тысяч долларов. Также он должен заплатить более 12 тысяч гривен судебного сбора.

Напомним, во Львове поймали местную жительницу, которая за 3 тысячи долларов обещала уклончанам внести фиктивные данные в информационную систему для беспрепятственного выезда из Украины. Женщина была задержана во время получения денег от "клиента".

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