Львовянин за 6 тысяч долларов обещал мужчинам переправить их через границу: какую схему он придумал

Мужчина обещал "клиентам" изготовить документы и сделать их "волонтёрами" или "водителями" автобусов пассажирских перевозок.

Житель Львова организовал схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. За свои услуги мужчина брал 6 тысяч долларов от "клиентов".

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый разработал схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. За 6 тысяч долларов США организатор обещал мужчине призывного возраста изготовить документы, которые предоставили бы ему возможность беспрепятственно пересекать госграницу. Речь шла о докуметах, которые предоставляли бы клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого после получения очередной части оговоренной суммы — 3 тысяч долларов США.

Мужчине объявили о подозрении и взяли его под стражу.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

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