Уклонист становился "волонтером": во Львове "благотворитель" за 2 тыс. долларов отправлял мужчин за границу

За свои услуги подозреваемый требовал 2 тыс. долларов.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

По данным следствия, 28-летний директор благотворительной организации во Львове за 2 тыс. долларов согласился помочь двоим мужчинам уехать за границу. Он пообещал уклоняющимся внести их в базу данных "Путь", как водителей своей организации, чтобы те под видом волонтеров могли покинуть Украину.

Фото: Прокуратура Львовской области

Правоохранители задержали подозреваемого при получении средств. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах третьих лиц, совмещенном с требованием неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

Фото: Прокуратура Львовской области

Напомним, в Закарпатье задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами".

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