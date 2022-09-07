Уклонист становился "волонтером": во Львове "благотворитель" за 2 тыс. долларов отправлял мужчин за границу

Во Львове директор благотворительной организации помогал уклоняющимся выезжать за границу.
За свои услуги подозреваемый требовал 2 тыс. долларов.
Об этом сообщает прокуратура Львовской области.
По данным следствия, 28-летний директор благотворительной организации во Львове за 2 тыс. долларов согласился помочь двоим мужчинам уехать за границу. Он пообещал уклоняющимся внести их в базу данных "Путь", как водителей своей организации, чтобы те под видом волонтеров могли покинуть Украину.
Правоохранители задержали подозреваемого при получении средств. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах третьих лиц, совмещенном с требованием неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).
Напомним, в Закарпатье задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами".
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