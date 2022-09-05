Во Львов приехала первая леди Польши: она посетила больницу и передала современный МРТ-аппарат (фото)

Во Львов в понедельник, 5 сентября, приехала первая леди Польши.

Агата Корнгаузер-Дуда посетила львовскую больницу Святого Луки.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

В больнице Святого Луки, который посетила Агата Корнгаузер-Дуда, заработал новый МРТ-аппарат, переданный Украине польским правительством.

Фото: facebook/Андрей Садовой

"Здесь заработал новый МРТ-аппарат, который нам подарил польское правительство. Это первый высококлассный магнитно-резонансный томограф, которым теперь пользуется коммунальная больница. Аппарат позволяет проводить полный спектр исследований в максимально короткие сроки", — сообщил Садовый.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Максим Козицкий добавил, что сегодня МРТ-аппарат передал Государственный секретарь канцелярии Президента Польши Яцек Шевера в рамках визита во Львовскую область первой леди Республики Польша Агаты Корнгаузер-Дуды.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

"Пройти обследование на нем бесплатно могут жители Украины из любого уголка нашего государства, пострадавшие от войны", — подчеркнул Козицкий.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Напомним, в Польше не будут взимать налоги с украинских беженцев.

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