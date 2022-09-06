Во Львове две женщины украли у школьницы телефон во время урока физкультуры: фото

Одна из воровок просунула руку в ограждающую сетку и вытащила телефон школьницы во время урока физкультуры на территории школы.

Во Львове две женщины украли телефон у ученицы на территории школы. После кражи женщины скрылись, но их оперативно удалось разыскать.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Вчера, около 14:00, к львовским патрульным обратился учитель по физическому воспитанию и классная руководительница средней школы, что на улице Сяйво, и сообщила о краже. Во время урока физического воспитания две подозрительные женщины украли мобильный телефон ученицы. На камерах наблюдения зафиксировано, как одна из подозреваемых просунула руку в ограждающую сетку и вытащила телефон школьницы. После совершенного женщины ушли с территории школы", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали обследовать прилегающие территории. Недалеко от школы патрульные обнаружили двух человек, похожих по описанию. Ими оказались 39-летняя львовянка и 44-летняя, ранее судимая за кражу, жительница Львовщины.

Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

"Женщины заметно нервничали. В одной из них обнаружили мобильный телефон, принадлежавший ученице. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства этого события", — рассказали в патрульной полиции.

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