Во Львове ввели жесткий карантин: какие правила действуют в городе

Школьники ушли на каникулы, а работники сферы торговли и развлечений должны быть вакцинированы.

С сегодняшнего дня, 18 октября, во Львове будут действовать усиленные карантинные правила. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Так, с сегодняшнего дня львовские школьники пошли на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

В городе запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не должна составлять более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы также на двухнедельных каникулах.

Народные дома, кружки и секции — закрыли.

Библиотеки работают только для выдачи книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания будут работать до 23:00 только при условии, что у работников - 100% вакцинация или есть ПЦР-тест. Что касается посетителей, то заполненность должна быть не более 50%, до 4 человек за столиком.

Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или те, у кого есть ПЦР-тест.

Спортзалы могут посещать только люди с прививкой, или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%.

могут посещать только люди с прививкой, или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность не более 50%. Гостиницы и хостелы будут работать только при условии наличия у всех сотрудников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Также мэр отметил в эфире радио "Люкс FM", что нужно тщательно соблюдать масочный режим в транспорте, в общественных местах.

"Динамика распространения коронавируса наблюдается отрицательная. В наших больницах увеличивается количество больных, и эта тенденция имеет растущую динамику. Мы во Львове имеем достаточно неплохой резерв "ковид"-койкомест в больницах. На сегодня городские больницы заняты где-то на 52%, но месяц назад была совсем другая ситуация. Мы готовимся к худшим ситуациям, но лучше, чтобы такая подготовка была напрасной", — сказал Садовый.

Напомним, галава города Андрей Садовый отметил, что сейчас ситуация с COVID-19 - худшая, чем была в прошлом году в аналогичное время.

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