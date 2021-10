"Suck my d*ck и" Kiss my a*s "Львовский дворец искусств изъял из выставки картины из-за жалоб посетителей

"Suck my d*ck и" Kiss my a*s "Львовский дворец искусств изъял из выставки картины из-за жалоб посетителей

Факт исчезновения картин из экспозиции случайно заметил сам Олег Сусленко.

В Львове Дворец искусств снял с выставки две картины художника Олега Сусленко из-за надписей "Suck my d*ck и "Kiss my a*s". Там заявили, что сделали это из-за жалобы посетителей.

Об этом пишет zaxid.net.

Две картины львовского художника Олега Сусленко экспонировались во Львовском дворце искусств в рамках выставки "100 лет одиночества". Главными элементами картин современного львовского художника были фразы: "Suck my d*ck и "Kiss my a*s".

Факт исчезновения картин из экспозиции случайно заметил сам Олег Сусленко. По его словам, неофициально исчезновения картин ему объяснили цензурой. В то же время официально художника никто не предупреждал об этом.

Главный художник Дворца искусств Орест Скоп рассказал, что картины убрали из-за жалоб посетителей.

"К нам приходят родители с детьми, а сейчас каждый ребенок может прочитать на английском, что там написано. Если бы мы были частной галереей, мы могли бы себе позволить все, что хотим. Однако мы государственное учреждения, поэтому должны быть ответственными", — сказал Орест Скоп.

Напомним, по центру Львова накануне пронесли обнаженную девушку в гробу. Организаторами перформанса оказалась местная галерея, которая захотела привлечь к себе внимание.

