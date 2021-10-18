У Львові ввели жорсткий карантин: які правила діять у місті

У Львові ввели жорсткий карантин: які правила діять у місті

Школярі пішли на канікули, а працівники сфери торгівлі та розваг мають бути вакциновані.

Від сьогодні, 18 жовтня, у Львовів діятимуть посилені карантинні правила. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Так, від сьогодні львівські школярі пішли на двотижневі канікули до 1 листопада. Це стосується також і позашкілля та дозвілля.

У місті заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу. Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів повина становити не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи також на двотижневих канікулах.

Народні доми, гуртки та секції – зачинили.

Бібліотеки працюють лише для видачі книг.

Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 лише за умови, що у працівників - 100% вакцинація або є ПЛР-тест. Щодо відвідувачів, заповненість повинна бути не більше 50%, до 4 людей за столиком.

Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.

Спортзали можуть відвідувати лише люди зі щепленням, або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%.

можуть відвідувати лише люди зі щепленням, або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%. Готелі та хостели працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Також мер наголосив в ефірі радіо "Люкс FM", що потрібно ретельно дотримуватись маскового режиму в транспорті, в громадських місцях.

"Динаміка поширення коронавірусу спостерігається негативна. В наших лікарнях збільшується кількість хворих, і ця тенденція має зростаючу динаміку. Ми маємо по Львову достатньо непоганий резерв «ковідних» ліжкомісць у лікарнях. Станом на сьогодні міські лікарні заняті десь на 52%, але місяць тому була зовсім інша ситуація. Ми готуємось до найгірших ситуацій, але краще, щоб така підготовка була марною", – сказав Садовий.

Нагадаємо, міський голова Андрій Садовий зазначив, що ситуація із COVID-19 має гірший вигляд, ніж була минулого року в аналогічний час.

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