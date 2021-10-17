Во Львове от отравления газом погибли мужчина и женщина

В доме были газовая колонка и печь.
Во Львове от отравления газом погибли два человека — 62-летний мужчина и 70-летняя женщина. Их тела нашли в квартире первого этажа трехэтажного жилого дома на ул. Ярослава Мудрого, 21.
Как рассказали в пресс-служба Львовской ОГА, квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и газовой печкой. Аварийная бригада "Львовгаз" на двух стойках перекрыла газоснабжение к дому.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, в городе Винники Львовской области четверо людей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу.