Легковушка влетела в фуру: в смертельной аварии во Львовской области погибли два человека (фото)

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.
Сегодня, 17 октября, на трассе Львов-Тернополь в селе Ясеновцы Золочевского района произошла смертельная авария. В ДТП погибли два человека. Сообщение о происшествии спасатели получили в 07:45.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF.
В результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия.
Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, на Закарпатье семья с тремя детьми попала в смертельную аварию: погиб 12-летний мальчик.