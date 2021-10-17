Легковушка влетела в фуру: в смертельной аварии во Львовской области погибли два человека (фото)

Легковушка влетела в фуру: в смертельной аварии во Львовской области погибли два человека (фото)

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

Сегодня, 17 октября, на трассе Львов-Тернополь в селе Ясеновцы Золочевского района произошла смертельная авария. В ДТП погибли два человека. Сообщение о происшествии спасатели получили в 07:45.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия.

Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, на Закарпатье семья с тремя детьми попала в смертельную аварию: погиб 12-летний мальчик.

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