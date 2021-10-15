Во Львове трое мужчин похитили 19-летнюю девушку и требовали от ее отца 2 млн евро (фото)

Во Львове трое мужчин похитили 19-летнюю девушку и требовали от ее отца 2 млн евро (фото)

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Во Львове трое мужчин похитили 19-летнюю девушку и требовали от ее отца 2 млн евро. Мужчина обратился в полицию.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

К правоохранителям обратился житель Червонограда. Он сообщил, что его 19-летнюю дочь похитили во Львове и требуют выкуп в размере 2 млн евро. Также злоумышленники угрожали, что отец больше никогда не увидит своей дочери, если он не заплатит им.

Правоохранители установили, что похитители удерживали девушку в одной из квартир на улице Городоцкой. Полиция спасла потерпевшую и задержала трех похитителей. Это — жители Червонограда. С девушкой работают психологи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — до десяти лет лишения свободы.

ГУ Национальной Львовской полиции

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