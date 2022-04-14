Во Львове во время пожара в квартире погиб мужчина

Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
В ночь на 14 апреля на третьем этаже трехэтажного жилого дома в одной из квартир на ул. Пастернака, 6 во Львове возник пожар. В результате возгорания погиб 50-летний владелец помещения.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.
Сообщения о пожаре чрезвычайники получили около 2:30 ч.
"На момент прибытия чрезвычайников к месту вызова из окна квартиры выбивался дым. Пожарные подключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания и спасения человека", — рассказывают в ГСЧС.
В 02:53 пожар локализовали и в 02:58 ликвидировали.
На месте возгорания обнаружено тело владельца, 1972 года рождения.
Огнем уничтожены вещи бытового потребления на площади 2 кв.
К ликвидации пожара привлекалось 10 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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