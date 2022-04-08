С началом войны отправили к бабушке в село: на Львовщине 4-летнюю девочку час терзала бельгийская овчарка

С началом войны отправили к бабушке в село: на Львовщине 4-летнюю девочку час терзала бельгийская овчарка

Собака вырвалась на свободу и целенаправленно мчалась 100 метров на ребенка, после чего ее безжалостно терзала.

4-летнюю девочку Еву, которую родители с началом войны решили отправить к бабушке в деревню, час терзала бельгийская овчарка. Жизнь ребенку спасали врачи из Львовской областной детской больницы Охматдет.

Как рассказали в персслужбе медучреждения, в больницу ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии, с множественными рвано-кусаными ранами головы, лица, рук, ног и туловища.

"За ее жизнь сначала боролись наши врачи-реаниматологи, а после стабилизации состояния пять врачей-хирургов провели 6-часовое оперативное вмешательство с первичной хирургической обработки ран с остановкой кровотечения", — рассказала заведующая реанимационным отделением Вера Приймакова.

фото/Охматдет

Ребенка с начала войны родители решили отправить в деревню к бабушке, ведь считали, что там ему будет спокойнее. Но, к сожалению, ошиблись.

Как рассказала мама девочки Виктория, когда бабушка давала кушать собаке, то пес вырвался на свободу из-за изгороди и целеустремленно мчался 100 метров на ребенка. От страха бабушке отняло ноги и спасать девочку она уже ползла на коленях, но разъединить их не смогла. Пес безжалостно кусал ребенка, рвал на ней одежду и кусал руки бабушки.

"Бабушка с Евой, мне так кажется, на некоторое время потеряли сознание, когда Берта продолжала ребенка кусать. Их спас зазвонивший мобильный телефон. Мама доползла до него, перезвонила соседу и сказала, что их кусает Берта. Сосед прибежал и застрелил пса. Ребенок лежал в шоковом состоянии, без одежды, разорван. Говорят, что врач скорой помощи, который вез ребенка в Охматдет дорогой плакал", — рассказала Виктория.

Сейчас маленькую пациентку уже перевели в хирургическое отделение больницы, ее готовят к следующим этапам пластических операций. Сколько будет этих операций – зависит от того, как будут заживать раны, говорят в больнице.

Сейчас с Евой тоже работает психолог.

"Ева боится лежать на животе, кричит, что ее кусает Берта, потому что в таком положении она ее кусала. Но она молодец, не боится рассказывать о том, что с ней произошло и это очень важно", — рассказывает Виктория.

Несмотря на все ужас, который произошел с ребенком, Ева не потеряла любви к собакам, но, как рассказала ее мама, попросила на свой день рождения самую маленькую в мире собачку.

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