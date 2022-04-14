Львовянка "сливала" информацию о позициях ВСУ: предательницу поймала СБУ

Злоумышленницу уже взяли под стражу.
СБУ задержала львовянку, распространявшую в Интернете данные о дислокации ВСУ. Женщине уже объявили о подозрении в совершении преступления.
Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.
На личной странице в соцсети Facebook она публиковала точные данные о расположении украинских военных во Львове.
Злоумышленница распространяла материалы, позволяющие идентифицировать на местности расположения военнослужащих ВСУ.
"Последствия такой публикации могли быть роковыми для наших защитников, ведь эти данные запрещены к распространению", — говорят в СБУ.
Сейчас следствие устанавливает, сотрудничала ли львовянка с российскими спецслужбами.
Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) и избрана мера пресечения — содержание под стражей.
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