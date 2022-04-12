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Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

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Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

Львовский городской совет

Продолжительность комендантского часа уменьшилось.

Во Львовской области от 12 апреля сменили время комендантского часа. Он продлится с 6:00 до 23:00.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава ОВА отметил, что в области комендантский час будет продолжаться с 6:00 до 23:00. Таким образом, продолжительность комендантского часа уменьшилось.

"Во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность", — подчеркнул Козицкий.

Напомним, в Киевской области комендантский час продлится 12 апреля с 21:00 до 13 апреля до 6:00. Усиленный комендантский час будет действовать в Гостомельской общине и Ирпене.

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