У Львові під час пожежі у квартирі загинув чоловік

У Львові під час пожежі у квартирі загинув чоловік

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

У ніч проти 14 квітня на третьому поверсі триповерхового житлового будинку в одній з квартир на вул. Пастернака, 6 у Львові виникла пожежа. Внаслідок займання загинув 50-річний власник помешкання.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу надзвичайники отримали близько 2:30.

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"На момент прибуття надзвичайників до місця виклику з вікна квартири вибивався дим. Вогнеборці під'єднались до спеціальних апаратів захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання та порятунку людини", - розповідають в ДСНС.

О 02:53 пожежу локалізували та о 02:58 ліквідували.

На місці займання виявлено тіло власника,1972 року народження.

Вогнем знищено речі побутового вжитку на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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