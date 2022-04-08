На Львовщине в автотроще погибла женщина и двое детей, движение транспорта — усложненный

На Львовщине в автотроще погибла женщина и двое детей, движение транспорта — усложненный

В результате ДТП — усложненное дорожное движение.

В пятницу, 8 апреля, после обеда возле населенного пункта Угерско Стрыйского района Львовской области произошла смертельная авария.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

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По данным патрульной полиции, в автотроще погибли три человека: женщина и двое детей. Также добавляют, что травмированы. Сколько в общей сложности пострадавших — пока в полиции не сообщили. Детали аварии устанавливаются. Как видно из фото, удар был такой силы, что автомобили получили значительные повреждения.

На месте работают все необходимые службы. Патрульные регулируют движение.

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