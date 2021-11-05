Во Львове мужчина в квартире морил голодом два десятка животных

Собаки и кошки не получали достаточного количества пищи и жили в ненадлежащих условиях.
Во Львове 26-летний мужчина содержал в ненадлежащих условиях 8 собак и 9 кошек. Животные не получали достаточное количество пищи и воды и были в болезненном состоянии. В результате одна собака умерла.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской области.
В полицию обратились волонтеры-зоозащитники. Они сообщили, что в квартире дома по улице Замарстыновской мужчина держит около 20 животных. По словам заявителей, собаки и кошки не получали достаточного количества пищи и жили в ненадлежащих условиях.
В дом мужчины выехали правоохранители. После переговоров 26-летний мужчина впустил полицейских и волонтеров в квартиру. Там находились 8 собак и 9 кошек. Большинство из них находились в болезненном состоянии. Животных доставили в ветеринарную клинику. Во время лечения одна собака умерла.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.
Напомним, что в селе Полонка Луцкого района директор луцкой школы из ружья застрелил соседского пса.
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