Истек срок годности: во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Истек срок годности: во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Во Львовской области за 4 ноября прививки от COVID-19 получили 18 175 человек.

Во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, она будет передана на централизованные склады для утилизации.

Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис во время брифинга, пишет "Укринформ".

"К нам эта (вакцина – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, далее ее передадут на централизованные склады, где утилизируют", – отметил он.

По словам главного медика Львовщины, по состоянию на сегодняшний день проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а AstraZeneca – реже всего.

"Двумя дозами провакцинировано уже 23% населения, 35% получили первую дозу вакцины. Ежедневно вакцинируется от 18 до 22 тыс. населения области", – добавил Чемерис.

Напомним:

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 5 ноября , демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 188 624 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом . За сутки в городских ководных больницах скончались 19 человек.

, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже . Во Львовской области за 4 ноября прививки от COVID-19 получили 18 175 человек (из них 13 384 человека получили первую дозу вакцины, 4 791 – вторую дозу).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки недуг забрал жизни 696 человек

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