Сбил на переходе: полиция рассказала подробности смертельного ДТП во Львове (фото)

Сбил на переходе: полиция рассказала подробности смертельного ДТП во Львове (фото)

Водитель уже задержан, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Во Львове на улице Шевченко в четверг, 4 ноября, автомобиль Toyota насмерть сбил пешехода. По данным полиции, потерпевший переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

71-летний мужчина переходил дорогу на "зебре", когда его сбил автомобиль Toyota, за рулем которого находился 38-летний житель Львова. Предварительно известно, что водитель автомобиля был нетрезв.

В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водитель уже задержан, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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