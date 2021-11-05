Уверял, что это не он: во Львове водитель, убегая от полиции, скрылся на дереве.

Уверял, что это не он: во Львове водитель, убегая от полиции, скрылся на дереве.

Мужчине запретили в течение года садиться за руль.

В с. Милятичи под Львовом суд оштрафовал на 17 тыс. грн водителя, который нетрезвым ездил за рулем, а когда его задерживали правоохранители, то вылез на дерево и пытался там спрятаться.

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Об этом идет речь в решении Пустомытовского районного суда Львовской области.

12 сентября правоохранители заметили нетрезвым водителя автомобиля Škoda. То, что мужчина был пьян, подтвердила и медицинская экспертиза.

Однако защитник водителя в суде сообщил, что за рулем автомобиля якобы был не его подзащитный, а брат мужчины. Подсудимый якобы находился на пассажирском сиденье и убеждал, что автомобиль патрульных стоял на обочине без включенных фар, аварийной сигнализации и проблесковых маячков.

Также подсудимый рассказал, что, вернувшись домой, он зашел в подъезд, однако впоследствии вышел на улицу, чтобы покурить. Там он увидел двух правоохранителей, которые крикнули: "Стой, иди сюда". По словам мужчины, его это испугало, поэтому он побежал за дом и вылез на дерево, чтобы там спрятаться. Он также убеждает, что полиция незаконного его задержала, поскольку он не виновен.

Слова подсудимого повторил и его брат. Однако суд скептически отнесся к таким показаниям и признал водителя виновным в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине присудили 17 тыс. грн штрафа и запретили в течение года управлять автомобилем. Также он должен оплатить 454 грн судебного сбора.

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