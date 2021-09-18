Во Львове умерла внучка брата Ивана Франко: была профессором университета

Доктору исторических наук Оксане Франко исполнилось 82 года.

Во Львове умерла доктор исторических наук Оксана Франко, более тридцати лет проработавшая во Львовском национальном университете, который носит имя ее родственника — Ивана Франко.

Об этом сообщили в пресс служба Львовского городского совета.

Оксана Франко была профессором кафедры этнологии исторического факультета ЛНУ. Она стала автором и составителем более 200 научных, методических и научно-популярных работ, разделов в вузовских учебниках по этнологии, энциклопедических изданиях. Ученая была отмечена правительственными наградами и является почетным гражданином города Калуша.

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В 1992 году она организовала в Калуше музей Ивана Франко, отдав для этого свой наследственный дом. Оксана Франко была внучкой родного брата Ивана Франко — Онуфрия Яковича Франка.

Умерла она в возрасте 82 года.

Напомним, ранее стало известно о смерти легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Его не стало в возрасте 88 лет.

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