У Львові померла онука брата Івана Франка: була професоркою університету

Докторці історичних наук Оксані Франко виповнилося 82 роки.

У Львові померла докторка історичних наук Оксана Франко, яка понад тридцять років пропрацювала у Львівському національному університеті, який носить ім’я її родича — Івана Франка.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Оксана Франко була професоркою кафедри етнології історичного факультету ЛНУ. Вона стала авторкою і упорядницею понад 200 наукових, методичних і науково-популярних праць, розділів у вишівських підручниках з етнології, енциклопедичних виданнях. Науковиця була відзначена урядовими нагородами і є почесною громадянкою міста Калуша.

Також читайте В Андрія Данилка померла мама

У 1992 році вона організувала в Калуші музей Івана Франка, віддавши для цього свій спадковий будинок. Оксана Франко була онукою рідного брата Івана Франка - Онуфрія Яковича Франка.

Померла вона у віці 82 роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Його не стало у віці 88 років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання