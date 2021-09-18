У Львові померла онука брата Івана Франка: була професоркою університету

Докторці історичних наук Оксані Франко виповнилося 82 роки.
У Львові померла докторка історичних наук Оксана Франко, яка понад тридцять років пропрацювала у Львівському національному університеті, який носить ім’я її родича — Івана Франка.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Оксана Франко була професоркою кафедри етнології історичного факультету ЛНУ. Вона стала авторкою і упорядницею понад 200 наукових, методичних і науково-популярних праць, розділів у вишівських підручниках з етнології, енциклопедичних виданнях. Науковиця була відзначена урядовими нагородами і є почесною громадянкою міста Калуша.
У 1992 році вона організувала в Калуші музей Івана Франка, віддавши для цього свій спадковий будинок. Оксана Франко була онукою рідного брата Івана Франка - Онуфрія Яковича Франка.
Померла вона у віці 82 роки.
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Його не стало у віці 88 років.