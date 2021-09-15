Надежды, что будет жить почти не было: во Львове медики чудом спасли беременную двойней женщину

Надежды, что будет жить почти не было: во Львове медики чудом спасли беременную двойней женщину

При проведении ЭХО-сердца врачи увидели тромб, который перекрывал всю правую половину сердца беременной.

Во Львове медики спасли 38-летнюю беременную двойней женщину, которую госпитализировали в критическом состоянии в Клиническую больницу скорой медицинской помощи

Об этом пишет zaxid.net.

Женщину госпитализировали без сознания, с чрезвычайно низким давлением, пульсом и сатурацией менее 50. Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы, доктор медицинских наук Наталья Матолинец отметила, что у медиков почти не было надежды, что женщина выживет. При проведении ЭХО-сердца врачи увидели тромб, который перекрывал всю правую половину сердца. Также женщина была беременна двойней: 8-9 неделя беременности после искусственного оплодотворения.

"В такой ситуации было два выхода: или проводить операцию, хотя риск очень высок. Или тромболизис (растворение), что также критически и для женщины, и для плода. По жизненным показаниям остановились на тромболизисе, который начали сразу в реанимационной палате приемного покоя", — отметила Наталья Матолинец.

Медикам удалось спасти женщину. Наталья Матолинец отметила, что весной пациентка болела тяжелой формой коронавируса. А потому, что она не могла долго забеременеть, она решилась на искусственное оплодотворение. Первая попытка закончилась выкидышем, однако вторая была удачной и женщина вынашивает двойню. Наталья Матолинец отметила, что во время тромболизиса был большой риск того, что снова будет выкидыш. Однако медикам все же удалось спасти и больную, и ее детей.

"Ковид способствует тромбообразованию еще длительное время после выздоровления. Искусственное оплодотворение, при котором вводится большое количество гормонов, также приводит к повышенным рискам образования тромбов. В нашей пациентки совпали несколько факторов и то, что нам удалось спасти и ее, и ее двойню — это просто чудо", — пояснила Наталья Матолинец.

Напомним, в Ровенской области от COVID-19 умерла 30-летняя беременная.

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