Грозы, ветер и холод: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных во Львове

Во Львове призвали местных жителей быть осторожными во время грозы.
Во Львове в субботу, 18 сентября, ожидается сильная гроза и порывы ветра.
Об этом сообщили во Львовском городском совете со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Так, в субботу, 18 сентября, во Львове снизится температура воздуха днем до 15-17°С тепла, ночью — 8-10°С. Также в субботу ожидается дождь и гроза. Порывы ветра 15 -20 м/с.
19 сентября — облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 6-11°С тепла.
Во Львовском городском совете призвали местных жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время грозы и непогоды.
Напомним, ранее во Львове во время урагана погибли двое влюбленных.