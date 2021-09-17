Грозы, ветер и холод: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных во Львове

Грозы, ветер и холод: синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных во Львове

Во Львове призвали местных жителей быть осторожными во время грозы.

Во Львове в субботу, 18 сентября, ожидается сильная гроза и порывы ветра.

Об этом сообщили во Львовском городском совете со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 18 сентября, во Львове снизится температура воздуха днем до 15-17°С тепла, ночью — 8-10°С. Также в субботу ожидается дождь и гроза. Порывы ветра 15 -20 м/с.

19 сентября — облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 6-11°С тепла.

Во Львовском городском совете призвали местных жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время грозы и непогоды.

Напомним, ранее во Львове во время урагана погибли двое влюбленных.

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