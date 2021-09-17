"Он сидел, а голова у него — падала": из-за неадекватного поведения медика пришлось вызвать полицию

"Он сидел, а голова у него — падала": из-за неадекватного поведения медика пришлось вызвать полицию

Видео с нетрезвым медбратом "скорой помощи", прибывшим на вызов к несовершеннолетней пациентке, опубликовали в соцсети.

Медик "скорой помощи" приехал на вызов к ребенку во Львове в нетрезвом состоянии. Отец девочки, который обратился за помощью в экстренную службу, утверждает, что медбрат едва держался на ногах и собирался в таком состоянии оказывать помощь юной пациентке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В тот день, около полуночи, львовянин Николай Росицкий вызвал "скорую" к своей 16-летней дочери, заподозрив у нее аппендицит. Когда медики зашли в квартиру, мужчина сразу понял, что медбрат приехал на вызов пьяным. Говорит, от него разило алкоголем, когда он шел по квартире, то шатался, пока не споткнулся и присел на колено.

"Он сидел, и голова у него так - падала", — рассказал он.

Неадекватное поведение медицинского работника отец больного ребенка снял на видео и впоследствии опубликовал в соцсети. Когда тот в таком состоянии пытался сделать укол ребенку, он ему запретил. Мужчина сначала позвонил на 103 и сообщил об этом досадном инциденте, а затем — вызвал полицию.

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"Когда патрульные приехали на место происшествия они обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, его шатало, был запах изо рта. На него составили протокол ", — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

За пребывание на работе в нетрезвом состоянии медицинскому работнику грозит незначительный штраф — меньше ста гривен. Но руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько говорит, что только финансовым наказанием дело не ограничится. "Факт употребления алкоголя на рабочем месте является основанием для увольнения", — отметил он.

По словам руководителя, перед началом смены каждый работник проходит медицинский осмотр. Поэтому, очевидно, алкоголь он употреблял уже во время работы.

Сейчас 52-летнего медбрата, который в бригаде "скорой помощи" работает уже более десяти лет, отстранили от работы. Общаться с журналистами он отказывается. Врач, которая была с ним на выезде — тоже. Во время служебного расследования будет выяснено, почему она не сообщила о нетрезвом напарнике руководству.

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