Во Львове прооперировали девочку, родившуюся с 6 пальцами

Во Львове прооперировали девочку, родившуюся с 6 пальцами

Ребенку через месяц снимут гипсовую повязку и он навсегда забудет о проблеме, говорят медики.

Во Львове врачи прооперировали девочку, родившуюся с шестью пальцами на руке. Лишний пальчик, который был между большим и указательным, ребенку удалили сразу после рождения, однако палец был деформирован, поэтому было необходимо хирургическое вмешательство.

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Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

Девочка прожила 5 лет с деформированным пальчиком и только сейчас избавилась от проблемы.

Ребенку выполнили пластическую операцию по коррекции послеоперационного рубца и остеотомию – операцию по восстановлению нормального положения кости пальца и его функций.

"Все прошло успешно. Уже через месяц девочка сможет снять гипсовую повязку. После этого ее пальчик будет работать как следует", — говорят в медучреждении.

Врачи отмечают, что один из полутысячи малышей в Украине ежегодно рождается с деформацией верхней конечности.

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