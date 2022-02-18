Во Львове прооперировали девочку, родившуюся с 6 пальцами

Ребенку через месяц снимут гипсовую повязку и он навсегда забудет о проблеме, говорят медики.
Во Львове врачи прооперировали девочку, родившуюся с шестью пальцами на руке. Лишний пальчик, который был между большим и указательным, ребенку удалили сразу после рождения, однако палец был деформирован, поэтому было необходимо хирургическое вмешательство.
Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.
Девочка прожила 5 лет с деформированным пальчиком и только сейчас избавилась от проблемы.
Ребенку выполнили пластическую операцию по коррекции послеоперационного рубца и остеотомию – операцию по восстановлению нормального положения кости пальца и его функций.
"Все прошло успешно. Уже через месяц девочка сможет снять гипсовую повязку. После этого ее пальчик будет работать как следует", — говорят в медучреждении.
Врачи отмечают, что один из полутысячи малышей в Украине ежегодно рождается с деформацией верхней конечности.
Читайте также:
- Собственный орган стал врагом: 8-летнему мальчику во Львове удалили селезенку, чтобы спасти его жизнь
- Весь желчный пузырь был в камнях: 10-летнюю девочку из Львовской области годами мучила недетская болезнь
- 67-летняя жительница Львовской области 3 месяца ходила со сломанным хребтом и даже не подозревала об этом