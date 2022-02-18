Коронавирус во Львове и области: статистика на 18 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 18 февраля

За минувшие сутки в городских ковид-больницах умерло 5 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 18 февраля, демонстрирует небольшое убывание.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 299 125 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6503 летальные.

Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1756 ПЦР-тестов. Следовательно, 1490 – положительные, из них львовян – 483 ", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 345 пациентов: в 318 из них COVID-19, 37 – в реанимации, 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 42 человека (из них вакцинированных – 5), выписано – 41, умерло – 5.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 15 больных (не вакцинированы), выписано – 6, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 20 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 24, умерло – 4;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 3 больных (не вакцинированы), выписано – 6, умер – 1;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 4 больных (не вакцинированы), выписано – 5, никто не умер.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1576 ПЦР-тестов. Следовательно, 736 – положительные, из них львовян – 240.

15 февраля – 1 627 ПЦР-тестов. Следовательно, 999 – положительные, из них львовян – 149.

16 февраля – 2867 ПЦР-тестов. Следовательно, 919 – положительные, из них львовян – 216.

17 февраля – 2203 ПЦР-тесты. Следовательно, 1665 – положительные, из них львовян – 655.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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