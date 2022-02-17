Украл чемодан у туриста и катался на трамвае: во Львове мужчину строго наказали за кражу на вокзале

Украл чемодан у туриста и катался на трамвае: во Львове мужчину строго наказали за кражу на вокзале

Подозреваемый заявил, что не увидел владельца чемодана, а потому забрал его.

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили уроженца Закарпатья, который на железнодорожном вокзале ограбил туриста.

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Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 29 декабря 2021 мужчина в зале ожидания на железнодорожном вокзале Львова украл у другого туриста чемодан с личными вещами. Когда это заметил потерпевший, то пытался остановить грабителя, но тот скрылся.

Подозреваемый рассказал, что он на железнодорожном вокзале ждал электричку, чтобы поехать в Закарпатье. Рядом с ним сидел мужчина с чемоданом. Он рассказал, что взял чужой чемодан, поскольку не заметил его владельца, и вышел из зала ожидания. Затем спрятал сумку под деревом и катался на трамвае. Впоследствии мужчина вернулся, чтобы забрать украденное, но его задержала полиция.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 186 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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