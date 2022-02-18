Ненастье оставило без света более 270 сел и городов Львовской области

Ненастье оставило без света более 270 сел и городов Львовской области

По состоянию на утро свет отсутствует в 68 селах и городах, в остальных населенных пунктах электроснабжение уже восстановили.

В четверг, 17 февраля, в результате сильных порывов ветра и дождя без электроснабжения остались 277 населенных пунктов Львовской области. Полностью был обесточен 151 населенный пункт, еще 126 частично.

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Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Для восстановления электроснабжения было направлено 88 аварийных бригад в составе 378 человек и 132 единиц техники.

"По состоянию на 06:00 ч. 18 февраля в результате непогоды аварийно отключено 22 ЛЭП 6-10 кВ, электроснабжение отсутствует в 68 населенных пунктах области (23 полностью, 45 частично)", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы осуществляют 27 бригад в составе 116 человек и 40 единиц техники.

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