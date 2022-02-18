У Львові прооперували дівчинку, яка народилась з 6 пальцями

У Львові прооперували дівчинку, яка народилась з 6 пальцями

Дитині через місяць знімуть гіпсову пов'язку і вона назавжди забуде про проблему, кажуть медики.

У Львові лікарі прооперували дівчинку, яка народилася із шістьма пальцями на руці. Зайвий пальчик, який був між великим та вказівним, дитині видалили одразу після народження, однак великий палець був деформованим, тож дитині було необіхдне хірургічне втручання.

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Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об’єднання Львова.

Дівчинка прожила 5 років з деформованим пальчиком і лише нині позбулася проблеми.

Дитині виконали пластичну операцію з корекції післяопераційного рубця та остеотомію - операцію для відновлення нормального положення кістки пальця та його функцій.

"Усе минуло успішно. Вже через місяць дівчинка зможе зняти гіпсову пов’язку. Після цього її пальчик працюватиме як слід", - кажуть у медзакладі.

Лікарі зазначають, що вади верхніх кінцівок - не рідкість. Одне із півтисяч малят в Україні щороку народжується із деформацією верхньої кінцівки.

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