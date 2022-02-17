Всегда улыбался и любил жизнь: во Львове из-за осложнений от коронавируса умер ученик 7 класса

Ребенок лечился в больнице от 6 февраля.
Во Львове из-за осложнений от коронавируса умер ученик 7 класса. Его мать до сих пор остается в больнице.
Об этом в Facebook сообщили на странице лицея №51 им. Ивана Франко.
"Он был ярким лучиком и обладал доброй душой. Святославчик всегда улыбался, любил жизнь и приносил радость всем вокруг", — говорится в сообщении.
Знакомые семьи покойного сообщили, что сейчас в больнице с диагнозом COVID-19 находится также и мать Святослава.
Во львовской детской больнице им. Святого Николая в комментарии obozrevatel.com подтвердили смерть ребенка от коронавируса. Известно, что мальчик там лечился с 6 февраля.
"У него был коронавирус, который дал очень серьезные осложнения, несовместимые с жизнью", — сообщили в больнице.
Напомним, в Закарпатской области скончалась 23-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Женщина была дважды вакцинирована и никогда не болела, однако у нее диагностировали 90% поражения легких.
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