Аэропорт Львова изучает возможность открытия рейсов во время войны: названы условия

Во Львовском аэропорту рассказали, планируют ли возобновить работу во время войны.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения.

Об этом передает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры", – говорится в сообщении. О каких именно условиях идет речь, не уточнили.

Командой аэропорта был разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводятся постоянные тренировки процедур эвакуации людей.

Кроме того, руководство аэропорта "Львов" постоянно проводит встречи с международными партнерами, экспертами, участниками авиационной деятельности, авиакомпаниями, правительственными организациями, международными авиационными организациями по безопасности и ассоциациями аэропортов с целью поиска путей восстановления гражданской авиации Украины.

Ранее премьер Денис Шмыгаль ответил, возможно ли сейчас открыть авиапространство Украины.

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