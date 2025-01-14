Можно ли открыть аэропорт во Львове: в Украинской ассоциации пилотов оценили возможность

Открытие аэропорта во Львове пока невозможно. А если все-таки открыть его сейчас, то Львов останется без аэропорта, потому что он будет уничтожен ракетными ударами россиян.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан, комментируя возможность открытия рейсов гражданской авиации аэропорта "Львов" во время военного положения.

"То, что они (руководство аэродрома – Ред.) сейчас запланировали, может привести к двум событиям. Первое, Украина, город Львов останется без аэропорта, потому что он будет уничтожен ракетными ударами россиян. Второе, к тому же могут погибнуть люди – как пассажиры, да и персонал Львовского аэропорта", – резко заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов.

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Кроме того, он отмечает, что если аэропорт уничтожат ракетные удары РФ, денег на его восстановление в разрушенной войной экономике Украины просто не найдется.

"Как следствие, когда придет время победы... мы придем к тому, что аэродрома во Львове не будет. А это будет означать, что три-четыре года будем бегать по белому свету с открытой ладонью и говорить: "Уважаемые, дайте нам денег ". Потому что мы так очень деньги любили и так хотели заработать денег, "легкому их накосить", что вот такое внедрили", – сказал Хазан.

Геннадий Хазан подчеркнул, что для возобновления работы аэропорта ему необходимо обеспечить сверхвысокий уровень защиты.

"Я не имею права давать советов, могу только свои мысли высказать вслух. Пусть те, кто считали (что можно открыть аэродром во Львове – Ред), пусть съездят в аэропорт города Жешува и посчитают количество пусковых установок системы Patriot, которая расположена хотя бы по одной стороне от взлетно-посадочной полосы. обеспечить хотя бы такой уровень охраны Львовского аэропорта, то могут брать на себя неуместную ответственность что-то дальше считать", — подытожил глава Украинской авиационной ассоциации пилотов.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения.

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