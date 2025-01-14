Во Львове студент зверски расправился с женщиной

Полиция выяснила, что в момент убийства молодой человек находился в неадекватном состоянии.

Во Львове жестоко убили 76-летнюю женщину. Тело с тяжелыми травмами головы обнаружили соседи.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Около 22:00 в полицию позвонили жильцы дома и сообщили, что видели, как за полчаса до того неизвестный с улицы забежал в квартиру соседки, а через некоторое время скрылся. После этого в квартире обнаружили тело 76-летней соседки с признаками насильственной смерти – многочисленными травмами головы", — сообщили детали в ведомстве.

По данным полиции, нападающий нанес пострадавшей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и кухонным молотком.

Подозреваемым оказался студент одного из львовских вузов, 17-летний уроженец Кировоградской области. В момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ. Виновнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Задержанному готовят подозрение в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в Полтавской области мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.

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