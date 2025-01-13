Вероятный убийца Фарион обратился к своему отцу из-за решетки: что он сказал

Сегодня, 13 января, началось новое заседание Шевченковского суда по убийству языковеда Ирины Фарион.

Подозреваемый в убийстве уже привезен в суд. Там он обратился к своему отцу, который сейчас находится на фронте. У него сегодня день рожденья.

"Я за тебя каждый день держу кулаки. Рано или поздно мы встретимся на свободе", — сказал Зинченко.

Следует отметить, что друзья Зинченко пришли в суд поддержать подозреваемого.

Напомним, дело Вячеслава Зинченко в конце 2024 года было переквалифицировано и ему грозит пожизненное лишение свободы. В начале 2025 года подсудимому продлили срок содержания под стражей без права залога до 4 марта.

19 июля во Львове в Фарион выстрелили. После чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем – остановка сердца. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

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