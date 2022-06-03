Во Львове отменили запрет на продажу любого вида алкоголя

Во Львове отменили ограничения на продажу всех видов алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах с 12:00 до 21:00.

С сегодняшнего дня, 3 июня, во Львове разрешено покупать и продавать любые алкогольные напитки. Но распитие алкоголя на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений все еще запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Львовский городской совет отныне частично ослабил ограничения для заведений общественного питания и торговых сетей по продаже алкогольных напитков на территории громады. В частности, сняты ограничения на продажу всех видов алкоголя в ресторанах, магазинах и супермаркетах с 12:00 по 21:00", — говорится в сообщении.

Также в городе продолжает действовать запрет на продажу алкоголя военнослужащим, нацгвардейцам, а также работникам правоохранительных органов.

Читайте также: