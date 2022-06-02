Взлетела в кювет с водой и опрокинулась: во Львовской области 29-летняя женщина на Audi погибла в ДТП (фото)

Взлетела в кювет с водой и опрокинулась: во Львовской области 29-летняя женщина на Audi погибла в ДТП (фото)

В селе Волица Львовского района Львовской области произошло смертельное ДТП.

29-летняя водитель автомобиля Audi A4 не справилась с управлением и съехала в кювет заполненный водой, в результате чего погибла. Авария произошла в среду, 1 июня, примерно в 17:30.

Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"На момент прибытия спасателей к месту вызова выяснилось, что автомобиль перевернулся на крышу, водитель автомобиля, женщина 1993 года рождения, в результате аварии погибла, находится в салоне автомобиля заполненного водой", — говорится в сообщении.

Спасатели перевернули автомобиль на колеса и деблокировали погибшую из автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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