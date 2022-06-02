Глава Львовской ОВА анонсировал увеличение пунктов пропуска на границе с Польшей: подробности

Глава Львовской ОВА анонсировал увеличение пунктов пропуска на границе с Польшей: подробности

Во Львовской области к 2024 году заработает новый пункт пропуска на границе с Польшей – "Нижанковичи-Мальховице".

Также на этом направлении планируют запустить железнодорожное сообщение к польскому Перемышлю.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий отметил, что Польша уже выполняет строительные работы, чтобы запустить новый пункт пропуска. Будущий пункт пропуска рассчитан на автомобили массой до 3,5 тонн. Определенная стоимость работ составляет 109 миллионов злотых. Финансирует проект Польша.

На Львовщине за кредитные средства от Польши также ремонтируют дорогу Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый. В настоящее время украинская сторона возобновила реализацию этого проекта, поскольку с начала войны он был заморожен.

"Также планируем совместно с польской стороной восстановить железнодорожное сообщение по этому направлению в Перемышль. Протяженность пути – 23 километра. Работаем над проектно-сметной документацией. Польская сторона выделила 40 миллионов злотых на свою часть железной дороги, протяженностью 7 километров", — подчеркнул Козыцкий.

На пункте пропуска "Рава-Русская" сейчас идет обустройство пешего перехода. Его планируется завершить в начале 2023 года.

"Этот переход будет соответствовать стандартам инклюзии (пандус, дополнительные туалеты). Проект финансируется за польские кредитные средства в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Польшей. Стоимость – около 1,5 миллиона евро", — пояснил глава Львовской ОВА.

Напомним, в Польше прекратят выплачивать финпомощь за содержание украинцев.

Читайте также: