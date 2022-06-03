Атакуют ракетами и беспилотниками: стало известно, сколько вражеских объектов сбили в небе над Львовщиной

Атакуют ракетами и беспилотниками: стало известно, сколько вражеских объектов сбили в небе над Львовщиной

За 100 дней полномасштабной войны России против Украины в небе на Львовщине сбили 23 крылатых ракеты и 11 беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали область.

Власти области подчеркивают, что до сих пор существует постоянная угроза ракетных ударов со стороны врага, а потому львовянам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий подчеркнул, что воздушное командование "Запад" защищает украинское небо в восьми областях. Только над Львовщиной за 100 дней войны защитникам удалось сбить 23 ракеты и 11 беспилотников врага.

"Прошу жителей области не игнорировать сигналы о воздушной тревоги. Каждый раз, когда раздается сирена, есть опасность. Следовательно, нужно идти в укрытие. Ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте на видео подозрительные летательные объекты. Сообщайте о них в чат-бот "Щось летить", — написал Козицкий.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области раздались взрывы. В результате удара ранены 5 человек.

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