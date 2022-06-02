Ракетный удар по Львовщине: глава ОВА рассказал о пострадавших

Ракетный удар по Львовщине: глава ОВА рассказал о пострадавших

Известно, что в результате удара по Стрыйскому району ранены 5 человек.

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Львовской области, были ранены пять человек.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, состояние раненых медики оценивают как легкое или средней тяжести.

"Имеем уточненную информацию о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или среднее тяжести. Угрозы жизни нет. Больше информации утром. Спокойной ночи", — написал глава ОВА.

Ранее Козицкий сообщал о двоих раненых и уточнил, что ракетный удар оккупанты нанесли по объекту транспортной инфраструктуры.

В последний раз взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда российские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской громаде.

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