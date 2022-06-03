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У Львові скасували заборону на продаж алкоголю будь-якої міцності

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У Львові скасували заборону на продаж алкоголю будь-якої міцності

Фото: pixabay.com

У Львові скасували обмеження на продаж всіх видів алкоголю у ресторанах, магазинах та супермаркетах від 12:00 до 21:00.

Від сьогодні, 3 червня, у Львові дозволено купівлю та продаж алкогольних напоїв будь-якої міцності. Але розпивання алкоголю на літніх майданчиках і терасах біля ресторанних закладів досі заборонено.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Львівська міська рада відсьогодні частково послабила обмеження для закладів громадського харчування та торгових мереж щодо продажу алкогольних напоїв на території громади. Зокрема, знято обмеження на продаж всіх видів алкоголю у ресторанах, магазинах та супермаркетах з 12:00 по 21:00", - йдеться у повідомленні.

Також в місті продовжує діяти заборона продажу алкоголю військовослужбовцям, нацгвардійцям, а також працівникам правоохоронних органів.

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