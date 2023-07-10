Во Львове обвиненная в буллинге первоклассников учительница отсудила компенсацию

Учительницу Ирину Федишин уволили с работы, но она возобновилась в должности через суд.

Во Львове апелляционный суд обязал львовскую школу №87 выплатить обвиняемой в буллинге первоклассников учительнице Ирине Федишин 10 тыс. грн моральной и материальной компенсации, а также 12 тыс. грн из-за задержки исполнения решения о ее восстановлении в должности.

Об этом сообщает zaxid.net.

Ирина Федишин работала учительницей начальных классов в школе №87 имени Ирины Калинец на ул. Замарстыновской. В июне 2021 года ее уволили с должности из-за буллинга первоклассников. Родители учеников рассказывали, что Ирина Федишин избивала детей, ее также обвинили в махинациях с деньгами – учительница сказала собрать деньги на принтер для класса, а потом оказалось, что школа его выдала бесплатно. После жалоб учительница получила выговор, а в начале июня ее уволили из школы.

Не согласившись с обвинениями, по которым ее уволили с работы, Ирина Федишин в суде отменила выговор и восстановилась в должности. Как установил суд 24 марта 2022 года, приказ об увольнении Ирины Федишин не содержит конкретных фактов совершения дисциплинарных проступков, в том числе, какие именно обязанности учителя не выполнялись, когда именно и при каких обстоятельствах были совершены такие проступки.

Согласно решению суда, Ирине Федишин должны были выплатить 853 грн за каждый пропущенный рабочий день, а также после вынесения решения немедленно восстановить в должности. Впоследствии апелляционный суд подтвердил это решение.

Через несколько дней после принятия решения о восстановлеии ее на работе, Ирина Федишин подала директору школы №87 заявление о немедленном восстановлеии ее на работе по решению суда. Однако учительницу восстановили в должности только 14 апреля.

После этого Ирина Федишин обратилась в суд, чтобы взыскать 100 тыс. грн нанесенного ей морального вреда и о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поэтому она подала апелляцию.

Апелляционный суд установил, что решение суда о возобновлении Ирины Федишин на работе от 24 марта 2022 года должно было быть исполнено немедленно, а ее возобновили в должности только 14 апреля. Следовательно, суд считает, что истица имеет право на возмещение.

В конце июня 2023 года коллегия судей апелляционного суда частично удовлетворила иск Ирины Федишин в школу №87 о взыскании среднего заработка за время задержки исполнения решения суда и взыскании морального вреда. Школа должна выплатить 10 тыс. грн моральной и материальной компенсации, а также 12 тыс. грн из-за задержки выполнения решения о ее восстановлении в должности.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста постановления.

Напомним, во Львовской области учительница подралась с учеником из-за футбольного мяча.

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