У Львові звинувачена у булінгу першокласників вчителька відсудила компенсацію

Вчительку Ірину Федишин звільнили з роботи, але вона поновилась на посаді через суд.

У Львові апеляційний суд зобов’язав львівську школу №87 виплатити звинуваченій у булінгу першокласників вчительці Ірині Федишин 10 тис. грн моральної та матеріальної компенсації, а також 12 тис. грн через затримку виконання рішення про її поновлення на посаді.

Про це повідомляє zaxid.net.

Ірина Федишин працювала вчителькою початкових класів у школі №87 імені Ірини Калинець, що на вул. Замарстинівській. У червні 2021 року її звільнили з посади через булінг першокласників. Батьки учнів розповідали, що Ірина Федишин била дітей, її також звинуватили у махінаціях з грошима – вчителька сказала зібрати гроші на принтер для класу, а опісля виявилось, що школа його видала безкоштовно. Після скарг вчителька отримала догану, а на початку червня її звільнили зі школи.

Не погодившись зі звинуваченнями, через які її звільнили з роботи, Ірина Федишин у суді скасувала догану та поновилась на посаді. Як встановив суд 24 березня 2022 року, наказ про звільнення Ірини Федишин не містить конкретних фактів вчинення дисциплінарних проступків, в тому числі, які саме обов'язки вчителя не виконувались, коли саме та при яких обставинах були вчинені такі проступки.

Згідно з рішення суду, Ірині Федишин мали виплатити 853 грн за кожен пропущений робочий день, а також після винесення рішення негайно поновити на посаді. Згодом апеляційний суд підтвердив це рішення.

Через кілька днів після прийняття рішення про поновлення її на роботі, Ірина Федишин подала директору школи №87 заяву щодо негайного поновлення її на роботі за рішенням суду. Однак вчительку поновили на посаді лише 14 квітня.

Після цього Ірина Федишин звернулась до суду, щоб стягнути 100 тис. грн завданої їй моральної шкоди та про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, тому вона подала апеляцію.

Апеляційний суд встановив, що рішення суду про поновлення Ірини Федишин на роботі від 24 березня 2022 року мало бути виконано негайно, натомість її поновили на посаді лише 14 квітня. Відтак суд вважає, що позивачка має право на відшкодування.

Наприкінці червня 2023 року колегія суддів апеляційного суду частково задовольнила позов Ірини Федишин до школи №87 про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду та стягнення моральної шкоди. Школа має виплатити 10 тис. грн моральної та матеріальної компенсації, а також 12 тис. грн через затримку виконання рішення про її поновлення на посаді.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови.

Нагадаємо, на Львівщині вчителька побилася з учнем через футбольний м'яч.

Читайте також: