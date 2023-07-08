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60 семей потеряли жилье из-за атаки российской ракеты во Львове — Садовый

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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60 семей потеряли жилье из-за атаки российской ракеты во Львове — Садовый

Разбор завалов во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Львовский городской голова Андрей Садовый завершил встречу с львовянами, потерявшими жилье из-за прилета российской ракеты.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Таких ориентировочно 60 семей.

«Мы отстроим уничтоженный дом, являющийся памятником архитектуры. Но это будет не завтра. Каждый, кто нуждается в жилье, получит компенсацию для временной аренды квартиры. Город поможет найти квартиру для временного проживания. А до этого люди будут жить по желанию в городке для переселенцев или общежитии УКУ», — добавил Садовый.

Также Садовый призвал жертвовать средства на восстановление Львова, мол, каждый может присоединиться к сбору, чтобы поддержать людей, чья жизнь изуродовали нелюди.

Вражеская атака по Львову 6 июля 2023 года: подробности

В ночь на 6 июля 2023 года Львов подвергся ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов, которые использовали ракеты "Калибр". Было зафиксировано попадание по жилым кварталам, и одна из ракет попала в многоквартирный дом, под завалами которого оказались люди.

Как сообщили в Воздушных силах, украинская противовоздушная оборона смогла перехватить 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам официального представителя ведомства, ракеты "Калибр", выпущенные российской стороной, изначально были направлены в сторону Киева, однако внезапно сменили курс. Они направлялись вдоль русла реки Днепр, чтобы обойти противовоздушную оборону.

Известно, что 10 человек погибли.

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Дата публикации
Просмотры
51
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